Пример кулинарного текста

Оладьи на дрожжахВас разве не учили сдетства, что завтрак нужно обязательно съедать весь, до последней крошки хлеба

и до последней капли чая. Чтобы не мучить себя чем-то обыденным, вроде яичницы,

от которой вот-вот закудахчешь, можно приготовить нечто обалденное и сытное,

например оладьи на дрожжах. Вот ужгде душа-то развернется, ведь эти жареные лепешки можно лопать без остановки с

любой сладкой подливкой, хоть со сгущенкой, хоть с медом.