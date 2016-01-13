Пример кулинарного текста

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Оладьи на дрожжахВас разве не учили сдетства, что завтрак нужно обязательно съедать весь, до последней крошки хлеба
и до последней капли чая. Чтобы не мучить себя чем-то обыденным, вроде яичницы,
от которой вот-вот закудахчешь, можно приготовить нечто обалденное и сытное,
например оладьи на дрожжах. Вот ужгде душа-то развернется, ведь эти жареные лепешки можно лопать без остановки с
любой сладкой подливкой, хоть со сгущенкой, хоть с медом.