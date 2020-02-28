Про доброту и эгоизм

На эту статью меня вдохновил телеканал "Пятница" и две передачи "Секретный миллионер" и "Попроси у неба". Многие знают о чём они, но для тех кто не в курсе поясню, что основная мораль этих реалити-шоу заключается в помощи нуждающимся людям. Я не знаю наверняка: действительно эти проекты документальны или нет. Но хочется верить, что всё, что в них происходит – правда. Ведь у каждого в жизни бывают тяжёлые моменты и хорошо, если рядом находятся люди, которые могут помочь и поддержать в трудный момент. Но бывает и так, что никого рядом нет. В такой ситуации может оказаться любой из нас. Жизнь непредсказуемая штука. И если сегодня ТЫ пройдешь мимо, завтра могут так же пройти мимо тебя. Всегда нужно ставить себя на место другого человека, того кто нуждается, возможно, именно в твоём добром слове. Кто-то может помочь деньгами, это замечательно, но не у всех есть такая возможность. А вот поддержать словом может каждый.

Наверное эти слова немного наивны, но, тем не менее, хочется думать, что в глубине души все это и сами прекрасно понимают. Однако существует мнение, что даже добрый поступок человек совершает в угоду своему эгоизму. Помог – молодец, можешь гордиться собой. Так, возможно, ради этого чувства и делаются добрые поступки? Но с другой стороны, я тут сижу и рассуждаю о "высоком", а кто-то в этот момент берет и делает. Так какая разница во имя каких намерений он это делает, если при этом он спасает чью-то жизнь?! И даже если это так, и эгоизм всему голова, то пусть он лучше проявляется в добрых поступках, чем в недовольстве, высокомерии, жадности и подлости...