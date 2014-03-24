Продающий текст по ювелирной тематике

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10 лет назад
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Где можно заказать ювелирныеизделия оптом? Кто является главным поставщиком золотых и серебряныхукрашений, а так же бижутерии на всем постсоветском пространстве? Наша фирма,

уже много лет занимающаяся поставками элитных качественных ювелирных изделий, и

давно и прочно занявшая свою нишу на рынке подобных услуг является самым

надежным и проверенным поставщиком. 

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