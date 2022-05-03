Продвижение в Telegram

Telegram — популярный мессенджер, активно распространяющийся среди взрослого платежеспособного населения. На его основе работают многие компании, распространяются интересные материалы и завоевать внимание многотысячной аудитории вполне реально. Тем более, что остаются свободные ниши по направлению медицины, финансов, юриспруденции и пр. Сейчас наиболее подходящее время, чтобы занять свое “место под солнцем”.

Зачем и кому надо идти в Telegram?

В январе 2021 года количество пользователей мессенджером перешло отметку в 500 млн. Эта огромная аудитория пользуется различными бесплатными возможностями. При этом в том же 2021 году приложение запустило собственную рекламную площадку. А это значит, что появились новые реальные возможности для активного развития бизнеса в соцсети.

Что можно получить от продвижения в Telegram?

Эффективное развитие канала с помощью гибкой стратегии. Ежемесячно осуществляется внедрение новых форматов, запуск в работу свежих обновлений.

Привлечение пользователей оригинальным дизайном и контентом. Для канала в Telegram также нужно создавать свой отличительный дизайн. А особенный акцент - на интересный авторский контент.

Создание лояльного к компании комьюнити. Это стало реальным благодаря появлению в Telegram возможности оставлять комментарии.

Повышение продаж. Это конечная цель всей поэтапной работы развития канала в Telegram. Именно ее мы стараемся достигнуть за счет задействования различных возможных стратегий продвижения в мессенджере.

Погружение в работу компании. Тесное содействие с клиентом с целью максимально детального изучения его ожиданий, аудитории и конкурентов его бизнеса.

Создание Telegram-канала. Предварительно утверждаем концепцию его ведения, основной аватар и название TG. Также разрабатываем оригинальные изображения.

Разработка контент-плана. Согласовываем первые посты и начинаем постепенный постинг.

Запуск рекламы. Поначалу работаем с несколькими настройками, потом выбираем наиболее выигрышную и начинаем достигать поставленной цели - подписки или заявки.

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