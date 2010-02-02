Технология производства асфальта включает в себя такие этапы. Сырая нефть через общий процесс перегонки разделяется на отдельные фракции. После такого разделения эти частицы перегоняют в другие продукты: парафин, асфальт, бензин, масло для смазки, керосин, а также дизельное топливо. Поскольку асфальт – это самая тяжелая фракция нефти, он не может испаряться, и не будет кипеть в течение всего процесса дистилляции. Асфальт – это тяжелый остаток процесса рафинации масел нефти. Производство асфальта Оборудование по производству асфальта включает: трубопроводы, топку или нагреватель, перегонную колонну, различные конденсаторы и много другого. Производство холодного асфальта начинается с поступления нефти по трубопроводам из резервуара в трубчатый нагреватель, где ее температура очень быстро начинает повышаться. Потом нефть запускается в перегонную колонну, где ее летучие элементы испаряются и проходят через ряд различных конденсаторов. Дальше производство холодного асфальта происходит следующим образом. Все элементы нефти разделяются для очистки в бензин, керосин и дизельное топливо, а также много других нефтепродуктов. На заводах по производству асфальта такая перегонка удаляет достаточно много элементов нефти, чтобы получить асфальт «первой перегонки».