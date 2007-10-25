Revlon выбирает лучших - лучшие выбирают Revlon

На протяжении 75 лет торговая марка REVLON остается одним из лидеров на мировом рынке косметики и парфюмерии. За эти годы компания успела обрасти богатейшей историей, в том числе, – историей сотрудничества со знаменитыми моделями и актрисами. Многие из моделей, сотрудничавших с REVLON, во многом именно этому опыту обязаны своей позднейшей мировой популярностью, так как быть «лицом» косметики REVLON всегда означало – быть лучшей.

Путь к сердцам миллионов американских и европейских женщин торговая марка начала практически сразу после своего появления. REVLON - первая компания, начавшая выпускать косметические наборы, согласованные по цвету (лак и губная помада). Первыми же суперизвестными моделями, способными внести в свой профессиональный актив сотрудничество с этой компанией, были Клаудиа Шиффер и Синди Кроуфорд...