Роман, блог, сценарий…

http://www.birzhaplus.ru/kariera/?12327

"О чем роман?" - "Это не роман, а сборник рассказов". - "Не, тогда не возьму. Мне б роман какой-нибудь!.." Да, форма иногда оказывается важнее содержания. А может, зря? Пороемся в новинках?.. А то, что все упомянутые здесь книги написаны женщинами, причем "нашими" (иностранка лишь Левицкая, да и та - этническая украинка) - всего лишь совпадение. Книжки настолько же разные, насколько и заметные.