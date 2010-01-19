Сео-текст про колбасы (с тех. заданием)

Текст должен был содержать не менее 500 слов и соответствовать тех.заданию.

Техзадание:

1. Заголовки абзацев должны начинаться с ключевого слова.

2. Общий объем текста во всех 5 абзацах не менее 500 слов.

3. Повторяемость ключевого слова в именительном падеже не менее 30 шт во всех 5 абзацах текста.

4. Не менее 10 словосочетаний "Товар" оптом (к примеру - Картофель оптом)

5. Не менее 5 словосочетаний "Товар" купить (к примеру - Картофель купить, купить картофель)

6. Не менее 5 словосочетаний "Товар" продажа/продать (к примеру - Картофель купить, продажа картофеля)

7. Не менее 5 словосочетаний "Товар" производство (к примеру - производство картофеля)

8. Не менее 5 словосочетаний "Товар" цена (к примеру - цена картофеля)