Серия статей по теме "Инд. предпринимательство"

Добавлена
6 лет назад
251 просмотр
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1) Процедура и документы для перехода наУСН2) Понятие сделки и договора. Какправильно составить договор3) Сертификация. Кому и зачем она нужна?4) Как ИП защититься от нападениярейдера.  

5) Лизинг в индивидуальнойпредпринимательской среде6) Управляющий вместо директора, или ИП, работающий по найму По запросу предоставлю больше примеров работ по теме.

   

 

 

 

 

 

Управляющий вместо директора, или ИП, работающий по найму.doc
35 КБ
Лизинг в индивидуальной предпринимательской среде.docx
14 КБ
Как ИП защититься от нападения рейдера..docx
14 КБ
Сертификация. Кому и зачем она нужна.docx
14 КБ
Понятие сделки и договора. Как правильно составить договор..docx
13 КБ
Процедура и документы для перехода на УСН.docx
14 КБ