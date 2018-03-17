Серия статей по теме "Инд. предпринимательство"

1) Процедура и документы для перехода наУСН2) Понятие сделки и договора. Какправильно составить договор3) Сертификация. Кому и зачем она нужна?4) Как ИП защититься от нападениярейдера.

5) Лизинг в индивидуальнойпредпринимательской среде6) Управляющий вместо директора, или ИП, работающий по найму По запросу предоставлю больше примеров работ по теме.