Шарами по кеглям в разноцветных носках

http://www.priem.ru/priem/112002/pristrie.html

Слово "игра" - женского рода. Но если даме хочется нравиться мужчинам вообще, то любой игре нужно добиться признания одного единственного - по "имени" Олимпийский комитет. Боулингу это удалось, и теперь он обязан точно следовать его правилам, в том числе и тем, что касаются допинга. А правила эти уф какие жесткие! Но - забавные. Алкоголь, скажем, не запрещен (да и марихуана тоже). Гуляем, братцы! Граждане, улетающие вслед за шаром по скользкой дорожке - не птичкой, но "рыбкой", - дело обычное. До кеглей, правда, пока не долетел никто, но есть куда стремиться!