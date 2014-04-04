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Если вы хоть немножко знакомы с рукоделием и шитьем и хотите сделатьдействительно оригинальную вещь, которая послужит достойным украшением вашего дома
и создаст в нем уют, попробуйте сшить шторы для спальни своими руками.
Вы спросите, почему именно спальня? Ответ очень прост:спальня – особое, пожалуй, даже священное место в доме, где отдыхают и
набираются сил, где встречают новый день и провожают уходящий.