Если вы хоть немножко знакомы с рукоделием и шитьем и хотите сделатьдействительно оригинальную вещь, которая послужит достойным украшением вашего дома

и создаст в нем уют, попробуйте сшить шторы для спальни своими руками.

Вы спросите, почему именно спальня? Ответ очень прост:спальня – особое, пожалуй, даже священное место в доме, где отдыхают и

набираются сил, где встречают новый день и провожают уходящий.