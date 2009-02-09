Сила звука

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15 лет назад
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Выбор и установка автомобильных аудиокомпонентов нередко озадачивает владельцев машин: какому производителю отдать предпочтение, какой тип устройства выбрать, как правильно его установить? Статья для газеты "За рулем-Черноземье".

Сила звука.doc
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