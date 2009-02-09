Сила звука
Копирайтинг
Добавлена237 просмотров
15 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Выбор и установка автомобильных аудиокомпонентов нередко озадачивает владельцев машин: какому производителю отдать предпочтение, какой тип устройства выбрать, как правильно его установить? Статья для газеты "За рулем-Черноземье".
Сила звука.doc
51 КБ