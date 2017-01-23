Social and economic indicators of remote northern

Работа 2013 года, провела исследование по отдаленным населенным пунктам северных регионов России, текст писала сама, из указанных источников был сделан перевод и переработан. Сравнение и анализ исследовательских данных свой.

Здесь можно увидеть пример составления научного текста, перевод текста, копирайтинг и рерайтинг с русского на английский язык.