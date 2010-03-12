Создание текстов по ключевым словам

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ТЕКСТ 1

О человеке может рассказать его дом. Приглашенные гости в первую очередь буду обращать внимание на окружающие их вещи. И каждый хороший хозяин дома старается поразить чем может. В жизни встречается большое количество коллекционеров. Есть такой пример - семья коллекционеров серебра. У них в доме очень много вещей и предметов этого драгоценного метала. В то время когда хозяин дома демонстрирует свое серебреное оружие, помощники по дому раздают гостям серебряные бокалы с аперитивом. А из серебряных кувшинов наливаются напитки для детей. Хозяйка жилища накрывает на стол и ставит свою лучшую серебряную посуду. А значит лучше столового серебра, в такой традиционной семье, к трапезе ничего лучше не подойдет. Для кого-то может показаться, что серебра в этом доме слишком много. Но ничего драгоценного на самом деле много не бывает. В любом случае, это всегда хорошее капиталовложение. В этой семье будет где брать средства на существование в «черный день». Правда мы им и кому либо еще, таких дней конечно же не желаем. А гостям в таком доме всегда будет интересно и уютно.

ТЕКСТ 2

О необходимости серебра в жизни людей. Каждый человек, его семья, его работа индивидуальна. Сколько людей, столько предпочтений. Но в жизни есть такие вещи, которые могут быть полезны для каждого. Приведем пример. В любой семье, в любом доме есть сервизы. У всех они разные, но практически у каждого имеются если не серебряные рюмки, бокалы, то столовое серебро точно. Редко кто планирует купить серебро. Обычно оно преподносится, как сувенир или подарок. Серебро считается драгоценным металлом, а значит всегда будет оценено по достоинству. Подарки могут быть разными. Обычно их подбирают под характер или вид деятельности каждого человека. Таким образом, для домохозяек отличным подарком будет серебряный кувшин или другая серебряная посуда. А вот для бизнесменов или просто коллекционеров подойдет любое сувенирное оружие или индивидуальный серебряный бокал. В любом случае, какой бы подарок Вы не выбрали из серебра, не забывайте о его индивидуальности. Помните, что Биг Босс не будет стоять на кухне и начищать серебряную посуду. И не каждая женщина сможет справиться с серебряным оружием. Каждому свое.