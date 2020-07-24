Специфика слива на игровые офферы

Вопросы, которые необходимо раскрыть в статье:

1. Чем отличаются гейминг офферы от остальных (к примеру, сравнить с гемблинг или дейтинг оффером), какие типы оплаты на эти офферы бывают (установка, регистрация, целевое действие).

2. На что обратить внимание при выборе гейминг оффера

3. Какие ГЕО следует пробовать новичку исходя из дороговизны (например, тиер 1 слишком дорогая категория, на тестах быстро сольется бюджет), куда лить более опытному вебмастеру

4. Через какие источники лучше запускать рекламу и почему (например, сливать на гейминг офферы хорошо в фб для прогрева аккаунта перед сливом на гемблинг офферы)

5. Какого формата запускать креативы лучше всего (видео, фото, что использовать)

Цель статьи - привлечь вебмастеров к работе с гейминг офферами, интересны как новые вебы, так и опытные. В том числе и с других вертикалей (гемблинг, дейтинг, товарка), проще всего будет упоминать именно гемблинг в статье.

Важно: нужно использовать не только текст, но и различные исследования (например, по результатам исследования за последние 5 лет люди стали играть больше - и скрин с этого исследования), можно брать выдержки из статей известных ресурсов, как русских, так и зарубежных.