Создание аромата можно, пожалуй, сравнить только с написанием музыкального произведения, нота за нотой, аккорд за аккодом – пребывая в поиске идеального созвучия, находя вдохновение во всем, что приходит так спонтанно, – истинный мастер отдает этому процессу всего себя. Это мозаика чувств, эмоций, особого видения мира, которая в руках парфюмера превращается в нечто прекрасное, что непременно хочется разделить со всеми.Jo Malone, парфюмер из Британии, попрощалась со своим брендом еще в 1999 году, отдав его в надежные руки Estée Lauder и оставаясь креативным директором до 2006 года. И вот пять лет спустя Джо признается, что ее непреодолимая страсть к ароматам снова заставляет творить: "Каждый день я сталкиваюсь с различными запахами, пробуждающими эмоции и воспоминания, которые очаровывают и дают вдохновение. Аромат духов моего мужа, свежее постельное белье, горячий марокканский мятный чай, запах лошадиного седла и Нью-Йорк во время дождя – это только некоторые из моих любимых, но список продолжает расти". Эта же страсть влюбила Джо в кулинарию, которая всегда вдохновляла ее на игру с едой, ее ароматами, вкусами и цветами. Сама жизнь постоянно ставила перед ней вопрос: хочет ли она вернуться к своему призванию?Все это дало рождение первой коллекции с говорящим названием Jo Loves, представленной с 7 по 11 ноября. Все четыре аромата объединяет концепция наших эмоциональных привязанностей, которые заставляют сердце биться быстрее. Найдите свой неповторимый парфюм, и вы почувствуете, как много он может пробудить давно забытых чувств.1. PomeloЧистый и живительный, лучший друг воспоминаний и самых счастливых моментов. Навеянный запахом свежих льняных простыней или стаканом газированной воды со льдом и кусочком лайма ранним утром, он несет в себе заряд особенной энергии. «Я пользуюсь им, когда вхожу в кабинет, когда выхожу из него и снова перед ланчем или коктейлем, – делится Джо. – Как и я, он содержит в себе сильную мужскую сторону – он уверенный и резкий».2. Green Orange & CorianderПроникновенный и дерзкий одновременно и в то же время удивительно чистый. Слияние ноток зеленых цитрусовых и пряных трав делает этот парфюм прекрасным, неповторимым и невероятно чувственным. Он навеян воспоминаниями о воскресном завтраке в нью-йоркском отеле в теплом кашемировом свитере с бокалом вина перед камином и напоминает нам о комфорте, но в то же время пробуждает чувство страсти и ощущение тепла.3. Orange TulleВеселый и игривый, при этом очень женственный аромат, который фиксирует движение и вдыхает жизнь, заставляет чувствовать себя вечно молодой. Сама Джо предпочитает его в такие моменты, когда хочется оставить все дела и поболтать с подружками, когда в течение нескольких часов просто можно позволить себе быть совершенно несерьезной и расслабленной.4. GardeniaБогатый и величественный, этот аромат выделяет вас в толпе. Вы мгновенно ощутите бархатистость нежных лепестков и отчетливую цветочную нотку, которая вызовет море воспоминаний о гавайских летних днях и в то же время тактично намекнет об уюте зимних вечеров.Цена новинки £95, а заказы принимаются уже сейчас на официальной страничке Jo Loves. Советую поспешить. Тем более, что Джо Малоун обещает всем поклонникам марки, что вторая парфюмерная коллекция уже в пути и предлагает ценителям ее творчества принять непосредственное участие в ее создании. Для этого на сайте предлагается программа индикатора настроения I love для выбора любимых ароматов, на основе чего парфюмер собирается составить особую композицию. Не упустите свой шанс внести свои идеи в творческую копилку дизайнера, а мы непременно расскажем всем о вашем вкладе после выхода следующей коллекции!