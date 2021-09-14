Статья для Яндекс Дзен - Коричневый в интерьере

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С какими цветами сочетается коричневый в интерьере?
Символ естественности, гармонии с природой и спокойствия. Коричневый популярен в оформлении интерьеров, что
продиктовано стремлением к натуральным оттенкам. Применяется практически во
всех стилистических направлениях. Им можно дополнить интерьер гостиной,
кабинета, прихожей, кухни. Редко используется для спальни и детской, особенно в
темных тонах. Расскажем, как совмещать коричневый с другими оттенками. Где такие
сочетания будут наиболее успешным?
Стоит знать!
Коричневый цвет не должен быть основным! Он выступает дополнением цветовой гаммы. Получают цвет путем смешения
красного и зеленого, поэтому он хорошо сочетается с многими оттенками цветовой
палитры.
С бежевым
Такое цветовое сочетание характерно для интерьера в классическом или викторианском стиле. Дозированно
допускается в стиле лофт или барокко. Бежевый и коричневый являются близкими
оттенками, с их помощью интерьер обретает мягкие черты. Но чтобы обстановка не
получилась слишком скучной и обыденной можно использовать яркие акценты в виде
пуфов, подушек, стульев.
Доминирующим оттенком должен выступать бежевый, коричневый в качестве мебели, напольного покрытия,
обеденного стола. На кухне с бежевой отделкой хорошо смотрится темно-коричневая
столешница, оконные рамы, светильники и пр. Такое сочетание сделает интерьер
спокойным, умиротворяющим и универсальным.
С белым
Белый и коричневый – беспроигрышное сочетание для любого интерьера. Допускается в стиле прованс,
модерн, кантри, эко, хай-тек и минимализм. Оригинальность интерьеру придаст
применение сразу нескольких оттенков коричневого. Белый может выступать
контрастом при выборе мебели, межкомнатных дверей, плинтуса. Но важно сохранить
баланс, равноправие оттенков.
Коричневый с осторожностью нужно применять в спальне, комнате отдыха, детской. Эти помещения используются для
сна, поэтому атмосфера должная быть спокойной. Коричневый можно использовать в
спальне или детской, но в минимальном количестве. Например, при выборе комода,
теневых штор или декора. Современный минимализм особенно хорошо смотрится при сочетании белого и коричневого. В этом случае должно
преобладать равноправие оттенков. Причем элементы интерьера могут отличаться не
только цветом, но и фактурой.
С черным
Альянс коричневого и черного – удел владельцев просторных помещений. Небольшие комнаты в темных тонах будут
смотреться мрачно, воздействовать угнетающе. Комбинация черного и коричневого
уместна для квартир-студий, объединенных помещений. Подобное сочетание
оптимально для стиля лофт, ретро, минимализм. Рациональным решением будет выбор в пользу коричневой отделки и черной мебели. Причем фасады могут быть как
темно-коричневыми, так и горчичными, песочными. Придать уюта интерьеру поможет
мебель из массива дерева с выраженной фактурой.
Не менее эффектно будет смотреться угольная мебель с матовыми фасадами на фоне кофейных стен. Для кухонного
интерьера лучше выбирать шкафы с ровными фасадами и скрытой фурнитурой. При
оформлении гостиной приветствуются глянцевые элементы, стеклянные вставки, что
обеспечит интерьеру праздничный облик.
С розовым
Лучшее решение для оформления классической девчачьей детской. Основная роль отдается розовому, коричневый
используется дозированно. Например, кровать может быть выполнена из массива
дерева с высоким изголовьем, платяной шкаф также из дерева с элегантной фурнитурой.
Розовый выступает фоном, например, в качестве отделки стен и текстиля. Для взрослой спальни розовый используется в качестве акцентов. Коричневый как в светлых, так и в темных
тонах может использоваться для отделки пола, изготовления мебели. Комната может
быть оформлена как в классическом стиле, так и в современном с глянцевыми или
матовыми поверхностями.
С голубым
Благородный небесный оттенок как нельзя лучше подчеркивает глубину коричневого. Такое сочетание подходит
творческим личностям, способствует развитию талантов и раскрытию способностей.
Может использоваться в детской мальчика, где голубой выступает дополнением, в
качестве текстиля и элементов декора. Для таких цветовых комбинаций подойдет
небольшая комната.
Мебель из массива дерева в темных тонах хорошо сочетается с мягкой мебелью бирюзового оттенка. При использовании
подушек и пуфов с геометрическим рисунком, выборе выраженной фактуры дерева,
такое решение хорошо впишется в скандинавский стиль. Темно-голубой камин,
украшенный лепниной, эффектно дополнит ретро-интерьер в коричневых тонах.
Заключение
Коричневый – один из самых популярных оттенков в интерьере. Он не имеет ограничений по применению, но
требует сдержанного подхода при дефиците квадратных метров. В таком цвете
существует множество материалов для отделки пола, стен, нет недостатка и
вариантах изготовления мебели.