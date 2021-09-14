Статья для Яндекс Дзен - Коричневый в интерьере

С какими цветами сочетается коричневый в интерьере?

Символ естественности, гармонии с природой и спокойствия. Коричневый популярен в оформлении интерьеров, что

продиктовано стремлением к натуральным оттенкам. Применяется практически во

всех стилистических направлениях. Им можно дополнить интерьер гостиной,

кабинета, прихожей, кухни. Редко используется для спальни и детской, особенно в

темных тонах. Расскажем, как совмещать коричневый с другими оттенками. Где такие

сочетания будут наиболее успешным?

Стоит знать!

Коричневый цвет не должен быть основным! Он выступает дополнением цветовой гаммы. Получают цвет путем смешения

красного и зеленого, поэтому он хорошо сочетается с многими оттенками цветовой

палитры.

С бежевым

Такое цветовое сочетание характерно для интерьера в классическом или викторианском стиле. Дозированно

допускается в стиле лофт или барокко. Бежевый и коричневый являются близкими

оттенками, с их помощью интерьер обретает мягкие черты. Но чтобы обстановка не

получилась слишком скучной и обыденной можно использовать яркие акценты в виде

пуфов, подушек, стульев.

Доминирующим оттенком должен выступать бежевый, коричневый в качестве мебели, напольного покрытия,

обеденного стола. На кухне с бежевой отделкой хорошо смотрится темно-коричневая

столешница, оконные рамы, светильники и пр. Такое сочетание сделает интерьер

спокойным, умиротворяющим и универсальным.

С белым

Белый и коричневый – беспроигрышное сочетание для любого интерьера. Допускается в стиле прованс,

модерн, кантри, эко, хай-тек и минимализм. Оригинальность интерьеру придаст

применение сразу нескольких оттенков коричневого. Белый может выступать

контрастом при выборе мебели, межкомнатных дверей, плинтуса. Но важно сохранить

баланс, равноправие оттенков.

Коричневый с осторожностью нужно применять в спальне, комнате отдыха, детской. Эти помещения используются для

сна, поэтому атмосфера должная быть спокойной. Коричневый можно использовать в

спальне или детской, но в минимальном количестве. Например, при выборе комода,

теневых штор или декора. Современный минимализм особенно хорошо смотрится при сочетании белого и коричневого. В этом случае должно

преобладать равноправие оттенков. Причем элементы интерьера могут отличаться не

только цветом, но и фактурой.

С черным

Альянс коричневого и черного – удел владельцев просторных помещений. Небольшие комнаты в темных тонах будут

смотреться мрачно, воздействовать угнетающе. Комбинация черного и коричневого

уместна для квартир-студий, объединенных помещений. Подобное сочетание

оптимально для стиля лофт, ретро, минимализм. Рациональным решением будет выбор в пользу коричневой отделки и черной мебели. Причем фасады могут быть как

темно-коричневыми, так и горчичными, песочными. Придать уюта интерьеру поможет

мебель из массива дерева с выраженной фактурой.

Не менее эффектно будет смотреться угольная мебель с матовыми фасадами на фоне кофейных стен. Для кухонного

интерьера лучше выбирать шкафы с ровными фасадами и скрытой фурнитурой. При

оформлении гостиной приветствуются глянцевые элементы, стеклянные вставки, что

обеспечит интерьеру праздничный облик.

С розовым

Лучшее решение для оформления классической девчачьей детской. Основная роль отдается розовому, коричневый

используется дозированно. Например, кровать может быть выполнена из массива

дерева с высоким изголовьем, платяной шкаф также из дерева с элегантной фурнитурой.

Розовый выступает фоном, например, в качестве отделки стен и текстиля. Для взрослой спальни розовый используется в качестве акцентов. Коричневый как в светлых, так и в темных

тонах может использоваться для отделки пола, изготовления мебели. Комната может

быть оформлена как в классическом стиле, так и в современном с глянцевыми или

матовыми поверхностями.

С голубым

Благородный небесный оттенок как нельзя лучше подчеркивает глубину коричневого. Такое сочетание подходит

творческим личностям, способствует развитию талантов и раскрытию способностей.

Может использоваться в детской мальчика, где голубой выступает дополнением, в

качестве текстиля и элементов декора. Для таких цветовых комбинаций подойдет

небольшая комната.

Мебель из массива дерева в темных тонах хорошо сочетается с мягкой мебелью бирюзового оттенка. При использовании

подушек и пуфов с геометрическим рисунком, выборе выраженной фактуры дерева,

такое решение хорошо впишется в скандинавский стиль. Темно-голубой камин,

украшенный лепниной, эффектно дополнит ретро-интерьер в коричневых тонах.

Заключение

Коричневый – один из самых популярных оттенков в интерьере. Он не имеет ограничений по применению, но

требует сдержанного подхода при дефиците квадратных метров. В таком цвете

существует множество материалов для отделки пола, стен, нет недостатка и

вариантах изготовления мебели.