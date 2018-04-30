Статья на медицинскую тематику

Способы лечения варикоза хозяйственным мылом

Варикоз представляет собой поражение вен на ногах. Это происходит из-за

нарушения кровообращения и имеет неприятные последствия. При варикозе ноги

постоянно находятся в напряжении, чувствуют усталость и боль. Если своевременно

не приступить к лечению, то этот диагноз может стать смертельным. На начальных

стадиях развития болезни бороться с ней можно самостоятельно. Мы рассмотрим

один популярный способ лечения варикоза вен на ногах народными средствами

хозяйственным мылом.

Состав и лечебные свойства хозяйственного мыла

Все мы знакомы с хозяйственным мылом, как с отличным средством в борьбе с пятнами. Помимо этого он широкоиспользуется в медицинских целях и не только. Объясняется это его составом, в

который входит 70% жирных кислот и щелочь в небольших количествах.

Благодаря этому оно может положительновоздействовать на организм:

Бороться с отеками.

Заживлять раны.

Снимать ожоги.

Предотвращать воспаления.

Оказывать противомикробное действие.

Предотвращать появление синяков.

Снимать зуд и раздражение.

Бороться с грибковыми заболеваниями.

Оказывать противотромбическое воздействие и т.д.

Это основные полезные свойства от использования хозяйственного мыла в

медицинских целях. Сегодня мы рассмотрим его применение только в отношении

лечении и профилактики варикозного расширения вен.

Влияние мыла на варикоз

Хозяйственное мыло от варикоза используют зачастую в измельченном виде. Для

этого достаточно взять сухой брусок и натереть его на терке. Другой способ –

строгать его ножом, но при этом не забывать о собственной безопасности.

Полезным оно становится благодаря особенному составу, который в сочетании с

другими ингредиентами может стать эффективным народным средством,

предотвращающих болезнь лучше других медицинских препаратов. Но нужно

учитывать, что мыло должно быть натуральное, чистое, не содержать добавок и

ароматизаторов, способных только усугубить положение.

Лучшие рецепты

Мы подобрали самые популярные и эффективные рецепты, которые помогут в борьбе с

варикозом вен. Использование компрессов и мазей следует проводить регулярно,

чтобы получить желаемый эффект. Обязательно стоит консультироваться с врачом по

поводу использования нового средства в борьбе с варикозом, чтобы не навредить

окончательно организму.

Мази

1. Тщательно измельчите лук, свежее сало без соли, пшено и хозяйственное мыло. Смешайте

ингредиенты от варикоза в равных пропорциях и постепенно добавляйте воду, пока

консистенция не станет похожей на мазь.

Компресс делается ежедневно в течении двух недель в утреннее время, не смывая

мазь весь день.

2. Смешайте измельченный аспирин и хозяйственное мыло с мазью Вишневского и

ихтиолом. Наносите полученную мазь каждый раз вечером перед сном.

3. Возьмите по 30 г измельченного мыла и оливкового масла, добавьте 20 г живицы

и по 10 г. прополиса и воска. Соединять компоненты следует в нагретом

состоянии. Можно использовать водяную баню или микроволновку. Хранить готовую

мазь следует в холодильнике.

Компресс

1. Популярен компресс из капусты. Проблемные места слегка смачивают водой и

натирают хозяйственным мылом до появления толстой пленки. Капустный лист

размягчить с помощью скалки или отбить специальным молоточком. Приложить его к варикозным

участкам, смазанных мыльным раствором и обмотать марлей или другой тканевой

повязкой. Некоторые дополнительно посыпают проблемные участки содой, прежде чем

приложить туда капустные листы. Компресс в таком виде оставляют на всю ночь.

2. Этот рецепт для тех, кто хочет избавиться от отечности и болевых ощущений.

Раздавите 10 таблеток аспирина до порошкообразного состояния и залейте 250 мл

водки. Оставьте настаиваться на двое суток. После добавьте измельченное

хозяйственное мыло и перемешайте до получения однородной консистенции. Делайте

примочки на пораженных участках, пока не увидите результат.

3. Тщательно перемешайте: сок столетника, хозяйственное мыло, мазь

Вишневского, натуральный пчелиный мед,ихтиоловую мазь, рук и растопленное свежее сало. Наносить на ноги в виде

компресса на всю ночь.

Правка

Этот способ лечения возможен только с помощью специалиста. Прибегать к этому

методу с помощью неподготовленных лиц может быть не только неэффективно, а даже

очень опасно.

Суть его заключается в том, что пациент принимает положение лежа и сгибает ноги

в районе таза на 90%, прислоняя к стене. В такой позе улучшается кровоток от

нижних конечностей к сердцу. Это обязательное условие при выполнении

правки. Пролежать в таком состояниинужно около 20 минут.

После используется мыльная пена, наносящаяся на пораженные участки. Специалист

начинает правку со стоп, постепенно поднимаясь выше, поглаживающими

массирующими движениями расслабляя варикозные узелки. Рекомендуется проводить данную процедуру неменее 7 раз, чтобы получить эффект.

Советы и предупреждения

Использовать хозяйственное мыло при варикозе можно не всем. Благодаря

содержанию в его составе щелочи, оно может негативно воздействовать на кожу с

повышенной чувствительностью. Возможны случаи проявления аллергических реакций

от лечебного средства.

Мыло может помочь только на начальных стадиях развития заболевания и

обязательно стоит проконсультироваться с лечащим врачом. Все способы,

приведенные выше, являются лишь рекомендациями и не могут приниматься за

полноценное лечение.

Перед применением, для проверки реакции организма на хозяйственное мыло,

нанесите его на небольшой участок кожи на внутренней стороне руки. Если на

следующий день не появилось раздражения, пятен или зуда, то можно переходить к

приготовлению препаратов.

Всегда обговаривайте все способы лечения со своим лечащим врачом. Самолечение

может привести к печальным последствиям. Использование народной медицины может

быть эффективно не во всех случаях.

Перед приготовлением нового препарата, всегда узнайте об индивидуальной

переносимости каждого компонента. Даже мазь Вишневского, которая славится своей

универсальностью и эффективностью, в единичных случаях на некоторых людей может

оказать противоположное влияние и навредить.

Сочетание с другими методами лечения

При всех удивительных свойствах хозяйственного мыла в борьбе с варикозом, им

невозможно заменить весь курс лечения и пренебрегать иными способами

воздействия на проблемные участки. Лечение с помощью мыла может использоваться только

в качестве дополнительной профилактики болезни. Чтобы получить результат как

можно скорее, нужно воздействовать на организм со всех направлений.

Обязательно придерживайтесь диеты, способствующей снижению лишнего веса.

Избегайте вредной, жирной, жареной пищи. Больше отдавайте предпочтение овощам и

фруктам. Обязательно стоит отказаться от употребления любого алкоголя и

табачных изделий. Индивидуальное меню для Вас сможет составить ваш лечащий

врач.

Занимайтесь спортом. Умеренная физическая нагрузка способна не только избавить

Вас от проблем с ногами, но и улучшить состояние вашего организма в целом,

наполнить позитивными мыслями, укрепить иммунитет. Как можно больше гуляйте на

свежем воздухе.

Не забывайте о приеме лекарственных препаратов, прописанных врачом. Пилюли

способны воздействовать на проблему изнутри, улучшать кровоток и рассасывать

звездочки внутривенно. Не пренебрегайте этим пунктом, полностью полагаясь на

народную медицину. Препараты составили опытные ученые, изучающие именно это

заболевания и, с помощью многочисленных опытов подбирали самый эффективный

способ воздействия на организм в решении проблемы.

Носите специальное компрессионное белье, которое будет утягивать вздутые вены и

предотвращать их дальнейшее расширение.

Отзывы пациентов

Юлия, 47 лет:

«Хозяйственное мыло и правда оказалось довольно эффективным способом в борьбе с

варикозом вен. Заболеванием этим страдаю уже больше 3-х лет и постоянно

испытываю чувство дискомфорта и неприятные ощущения в ногах. С помощью примочек

я смогла облегчить свое существование и избавиться от постоянного ноющего

чувства».

Константин, 52 года:

«Довольно хороший способ ускорить выздоровление и благоприятно воздействовать

на проблемные участки. Когда начал использовать мази, то заметно улучшилось мое

состояние. Делал все эксперименты под наблюдением врача и с его разрешения,

попутно принимая препараты и следуя определенной диете».

Алла, 33 года:

«Варикоз вен у меня обнаружили сравнительно недавно, когда я собирала анализы

на одну справку. Была крайне шокирована этой новостью. К таблеткам всегда

относилась с опаской и в этот раз не стала принимать прописанные средства.

Помню, у бабушки тоже были подобные проблемы и она постоянно боролась с

болезнью с помощью хозяйственного мыла.

Воспользовавшись гуглом и найдя несколько интересных рецептов, начала лечение

народными средствами, попутно занимаясь спортом и наблюдая за питанием. За

несколько месяцев я смогла полностьюизбавиться от болезни».