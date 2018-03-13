Статья о похудении

Совсем скоро лето. Пора отпусков,каникул, солнца и, естественно, купальников.Только вот зеркало всем своим видом доказывает, что как раз к купальному сезону тело не готово. Сказалась зима, которая своим грустным настроем добавила несколько нежеланных килограммов от которых срочно надо избавляться. Но весенние солнечные лучи вдохновляют на подвиги и вселяют уверенность в том, что с этими килограммами справиться можно очень быстро. Тем более, что сегодня наш сайт food-tracker.ru с удовольствием расскажет Вам, как похудеть к лету эффективно , без вреда для здоровья и самое главное без жестких диет !

Любители быстрого похудения начнут кричать о том, что нет ничего эффективнее, чем жесткие диеты. Только вот последствия от них чаще всего гораздо печальнее, чем сам результат. Нарушение обмена веществ, менструального цикла, проблемы с волосами и ногтями. Применять их, конечно, можно, но только в исключительных случаях. Но у нас с Вами еще есть время, так что мы будет худеть медленно, но верно!

Прежде чем читать дальше, у меня к вам всего один вопрос "Вы до сих пор ищите таблетку для похудения ?" .Тогда мне придется вас огорчить,т.к. таких таблеток просто просто НЕТ и будут не скоро,да и как известно ,что даже самые жесткие диеты не дают долгосрочного результата.

Наверное три четверти успеха в похудении, а может и больше, это мотивация. Именно мотив, стремление, желание обрести результат переключают наш обмен веществ на питание запасами. Организм начинает черпать энергию из депо: жирные кислоты из жировой ткани, глюкозу из запасов гликогена и, тем самым, уменьшает свою потребность в еде. Наш аппетит снижается, часто появляется ощущение, что еда "просто не лезет" и мы с легкостью, и порой с удовольствием, принимаемся соблюдать любую диету.

Уверен, вы легко вспомните как когда-то вас вдруг охватывал такой порыв, появлялось ощущение, что очень скоро все изменится к лучшему, что вы очень быстро обретете фигуру своей мечты, вам становилось легко, организм буквально наполнялся энергией и тонусом, аппетит снижался, вы легко обходились буквально символическим количеством пищи, не хотелось никаких вкусняшек (зачем они, если вы семимильными шагами приближаетесь к своему светлому будущему) и килограммы один за другим с легкостью покидали ваш организм.Что-то подобное наблюдается и во время влюбленности. Вся деятельность подчинена идее понравится, привлечь, удержать своего избранника. Какая уж тут еда?! Нам совсем не до еды.

Как держать постоянно мотив для похудения при себе ?

Первое, что приходит на ум, это разного рода напоминания: заставки на рабочий стол, записочки себе любимому на видном месте, магнитики на холодильник, какие-то "стройные" ассоциации, штучки, купальники, фото и т.п. Можно просто говорить себе по поводу и без повода "Худею, худею!".

Но гораздо лучше укрепляет память на этот счет ежедневное взвешивание. Подчеркну: вы ПРОСТО взвешиваетесь каждый день и уже этого достаточно, чтобы помнить о своем весе и о том, что неплохо бы немножечко его сбросить. Вы не ругаете себя, не понукаете, вы ПРОСТО интересуетесь своим весом.

Сюда же: ведение дневника питания, двигательной активности... Сюда же можно записывать самонаблюдения, находки, идеи, почерпнутые из книг или из форумов, найденные рецепты... И здесь нам очень важно понимать, что занятие это нам надо сделать не скучным, а интересным.

Все, что непривычно, в первое время вызывает наше внутреннее сопротивление. Но представьте обратную ситуацию. Для вас стало давно уже ПРИВЫЧНЫМ ежедневно записывать те продукты, которые вы съели: название, примерное количество, повод по которому ели, мысли по этому поводу и т.д. И вдруг, в какой-то из дней вам не удалось сделать очередную запись. И как вы себя будете чувствовать?

Это обычный феномен, столь же понятный нейрофизиологам, как и доминанта. Называется он динамический стереотип и открыт, кстати, нашим соотечественником академиком И.П. Павловым. Суть его в следующем. В головном мозге формируются эдакие программы, цепочки команд, действий, посвященные достижению чего-то для нас полезного. И исполняются потом автоматически.

Питание – главный способ похудеть

Чтобы легко удерживать достигнутый результат, а сброшенная масса не возвращалась, необходимо худеть на 3-5 кг в месяц. Тогда организм успевает перестроиться на новый вес, для него похудение не становится стрессом, и он не будет выдавать защитные нежелательные для вас реакции. Этого можно достичь только правильным питанием.

Попробуйте немного скорректировать свои пищевые привычки

Разделите всю пищу на шесть приемов пищи малыми порциями (не более двухсот грамм за прием). Последний прием пищи должен быть не позже четырех часов до сна. И лучше, если это будет легкий ужин: творог, овощи, рыба, фрукты (все это можно сочетать между собой).

Не нужно переедать, встаньте из-за стола с чувством легкого голода. Тщательно пережевывайте пищу.

Старайтесь выбирать натуральные продукты с меньшим содержанием жиров. Исключите употребление легко усваиваемых углеводов, к которым относятся выпечка, сладкое, сахар. Сахар с успехом можно заменить, например, на мед.

Возьмите за правило выпивать до 2 литров чистой воды в сутки. Стакан воды за 20 минут до приема пищи уменьшит чувство голода, и вы уже не съедите больше, чем нужно.

Фрукты и овощи – обязательные компоненты ежедневного рациона. Так же, как и злаки, углеводы, жиры и белки.

Исключите сладкие газированные напитки, а соки лучше разбавлять водой, чтобы снизить количество сахара.

Такой рацион очень быстро входит в привычку, что способствует длительному поддержанию веса на желаемой отметке.