Тексты для корпоративного календаря

Корпоративный календарь, разработанный к 15-летию климатической компании. Идея: 15 лет - это много или мало? Визуальный ряд: изображения слона, кораллов, баобаба, Гималаев, тектонических плит. К каждой картинке дается краткий текст, построенный на противопоставлениях: изменения в жизни компании и жизненном цикле изображенных животных/растений/пород, произошедшие за один и тот же период.