Типы загрузки белья в стиральную машинку

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15 лет назад
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Существует мнение, что стиральная машина – это первое, что следует купить, начав совместную семейную жизнь. Ведь если готовку некоторые люди даже любят, то стирать вручную – удовольствие сомнительное. Логично, что следует отдать предпочтение столь важному предмету первой необходимости, как стиральная машинка.

Ключевым параметром при покупке является оптимальный вес белья, которое можно выстирать за раз.

Типы загрузки белья в стиральную машинку.doc
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