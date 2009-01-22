Типы загрузки белья в стиральную машинку

Существует мнение, что стиральная машина – это первое, что следует купить, начав совместную семейную жизнь. Ведь если готовку некоторые люди даже любят, то стирать вручную – удовольствие сомнительное. Логично, что следует отдать предпочтение столь важному предмету первой необходимости, как стиральная машинка.

Ключевым параметром при покупке является оптимальный вес белья, которое можно выстирать за раз.