Тысячелистник обыкновенный - лечебные свойства, п

Тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium L.) – травянистое многолетнее растение высотой 20 – 120сантиметров. Обладает ярко выраженным запахом. Относится к семейству

сложноцветных. Корни тонкие, ползучие, шнуровидные, разветвленные. Прямой

стебель, голый, либо немного опушенный, слабоветвистый в верхней части. Листья двоякоперисторассеченныеланцетовидной или линейно-ланцетовидной формы. Длинночерешковые прикорневые

листья, сидячие – стеблевые.