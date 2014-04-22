Тысячелистник обыкновенный - лечебные свойства, п

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Тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium L.) – травянистое многолетнее растение высотой 20 – 120сантиметров. Обладает ярко выраженным запахом. Относится к семейству
сложноцветных. Корни тонкие, ползучие, шнуровидные, разветвленные. Прямой
стебель, голый, либо немного опушенный, слабоветвистый в верхней части. Листья двоякоперисторассеченныеланцетовидной или линейно-ланцетовидной формы. Длинночерешковые прикорневые
листья, сидячие – стеблевые.
Тысячелистник.docx
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