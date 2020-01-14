ТР ТС 030/12 О требованиях к смазочным материалам

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Статья для Центра сертификации. Аудитория - производители иэкспортёры смазочных материалов. Освещены требования к характеристикам продукции, схемы декларирования, маркировка и преимущества получения декларации
в Центре сертификации.
Объём 3000.
Стоимость 420 рублей (140/1000).
Время выполнения 2 суток.
Другие статьи из этого заказа можно посмотреть в моём Портфолио:
тр тс 040 О безопасности рыбы и рыбной продукции
Присылайте ваши предложения по теме сертификации другой продукции, буду рада сотрудничеству!