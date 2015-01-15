Это место вызывает восторженные отзывы ценителей древнерусского искусства уже несколько

веков подряд. Сюда приезжают люди со всего мира, чтобы не просто поклонится

таланту великих мастеров, создавших этот уникальный памятник архитектуры под

названием Церковь Покрова на Нерли, но и вдохнуть воздух, которым он дышит.

Говорят, он здесь особенный.

Невероятно, ноистория святыни начинается еще в 1165 году, когда она и была возведена как

символ победы князя Андрея Боголюбского над булгарами. По преданиям, тогда даже

камень для ее постройки завезли из павшей Волжской Булгарии. Вокруг этой церкви

сотни лет не утихают споры историков. Одни называют ее мемориалом, созданным в

память о погибшем сыне князя, другие – храмом, посвященным празднику, основанному

им самим.

Тем не менее,все они сходятся во мнении, что она изысканна и совершенна. И дело тут не

только в отточенном силуэте, гармоничных пропорциях и нанесенных изображениях

мифических животных и девичьих ликов. При ее строительстве применили уникальную

технологию, благодаря которой уже более 800 лет церкви не страшны никакие

природные катаклизмы.

Впрочем, как ичеловеческий фактор. Ведь она пережила и набеги татар, и нападки

священнослужителей, которые планировали сделать из ее камня новую колокольню,

но по счастливой случайности просто не сошлись в цене с подрядчиками. Почти 20

лет назад Церковь Покрова на Нерли вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и

стала своеобразной «визиткой» России.