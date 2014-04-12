Выбор ювелирных украшений. Копирайт. Ключи.

В древние времена быть всегда красивой считалосьженской обязанностью. Каждая уважающая себя женщина обязательно носила драгоценности.

И в наши дниювелирные украшения остаются популярными и подчёркивают высокий статус своих

обладательниц. Стоит лишь набрать в поисковике в Интернете к примеру: «куплюзолотое кольцо» или «золотые серьги Москва», вы сразу же увидитемассу предложений о продаже. Но какправильно выбирать украшения и где выбирать? Во-первых, отдайте предпочтение

специальным ювелирным бутикам. Во-вторых, внимательно изучайте ценники – на них

содержится важная информация об изделии: наименование, цена, проба, вес, размер,

название и адрес ювелирного предприятия. Также важно обращать внимание на состав изделия. Украшениямогут вызывать аллергию, если в составе сплава присутствует никель. Помимоэтого, важно индивидуально подбирать украшения. Пусть вас и не чугунныекольца или браслеты интересуют, а выищите золотое колье или ожерелье из жемчуга– помните, выборобщепризнанной классики ещё не гарантирует того, что изделия вас украсят. Важно

также учитывать ваш возраст и индивидуальные особенности.