III глава

Виды игровых автоматов

В большинстве стран мираигровые автоматы являются самым популярным видом азартных игр. Простые правила,

широкая система ставок, сюжет и красота притягивают многих любителей испытать

удачу. С этим сложно конкурировать.

Игровые автоматы занялиотдельную нишу среди остальных азартных игр, раньше в них модно было играть

только за деньги, но так как гемблинг индустрии теперь находится в онлайне

(подробнее в VI главе), то теперь слоты стали более доступными. Оценить новые игры

может практически любой посетитель казино. Изучение бонусов поможет

подготовиться к более серьезной игре на большие деньги. Слоты делятся на два

основных типа – классические слоты и видео слоты.

Классические слоты

Классические слоты – вконструкции автоматов были несколько барабанов с изображением простых символов,

собрав комбинацию из которых можно было получить приз. Символы на барабанах:

· бары,

· семерки,

· вишенки,

· колоколасвободы.

Первые автоматы несильно отличались друг от друга. Все они технически были практически

одинаковыми. Современные слоты радуют игроков оригинальностью и креативным

подходом как к правилам игры, так и к визуальному оформлению. Данные автоматы

предлагают различные бонусы и значительные выплаты. Некоторые слоты имеют

большую скорость обработки данных и хорошую выдачу кеша в качестве приза.

Видео слоты

Видео слоты – автоматыиспользуют игровое программное обеспечение. Механические барабаны отсутствуют.

Ярким представителем данного вида слотов является игра Пробки. Каждый

начинающий игрок с ней знаком. Тематические игры обладают особым музыкальным

сопровождением и довольно мягкой и приятной глазу анимацией. Среди списка

большинства онлайн-казино есть прогрессивные игры, которые являются отдельным

видом игральных автоматов.

5-ти барабанные

Данный тип автоматовявляется самым популярным среди современных слотов. Автомат может похвастаться

большим количеством вариантом комбинаций, которые увеличивают шансы выиграть в

игре. В 3-х барабанных слотах намного меньше линий. В качестве бонусов, слот

дает возможность еще раз покрутить барабан, а также сыграть в дополнительный

раунд и даже увеличить сумму приза. Определенные пяти барабанные слоты обладают

прогрессивным выигрышем. Проводить время за таким слотом очень приятно,

приятная музыка и красивая графика делает слот интересным и необычным.

7-ми барабанные

Бонусные и специальныесимволы в этом типе игровых автоматов полностью отсутствуют. Линий выплат по

сравнению с 5-ти и 3-х барабанными слотами мало. Игроку прилагают всего 10

линий. Символов на барабане тоже не так много, как в других аналогичных слотах.

Играть на таких автоматах не просто, но условия, которые приводят к победе

достаточно легкие. В классических победить будет намного сложнее.

9-ти барабанные

Это революционныеавтоматы игровой сфере. С первого взгляда они практически не отличимые от

классических 3-х барабанных слотов. Разница заметна только когда начинаешь

играть, каждый символ крутится независимо от других. Бонусы и выгодная система

выплат позволяют заработать простому игроку значительно больше, чем в других

автоматах.

Бонусные

Данные слоты предлагаютгораздо больше шансов выиграть. В основном игра предлагает различные бонусные

раунды, которые позволяют игроку испытать судьбу еще раз. За увеличение

выигрыша отвечает особая характеристика автомата. Бесплатные вращения барабана

подогревают боевой запал игрока и делают игру не только выгодной, но и

интересней. Практически все бонусные автоматы могут быть тематическими и с

современной анимацией.

Прогрессивные слоты

Прогрессивные слоты пользуютсябольшой популярностью среди опытных и начинающих игроков. Именно на этих слотах

можно выиграть самый большой приз. Сумма выигрыша растет с каждой сыгранной

партией. Чем больше игр будет сыграно, тем более вкусным будет приз победителя.

Бонусные слоты дают игроку самые лучшие условия для игры. Шанс выиграть

довольно большой. Количество спинов вуалируется от двух до ста. Игра имеет

бонусные характеристики, они показаны в специальном отдельном экране и влияют

на сумму выигрыша игрока.

Все онлайн слотысозданы по образу и подобию самых первых одноруких бандитов. Современные

технологии дали возможность сделать их намного интересными, добавив

качественную анимацию, дополнительные правила и возможности, которые разбавляют

привычных геймплей.

Итог

Любой современный сайтс азартными играми имеет большой выбор игровых автоматов. Онлайн слоты

достойные представители цифрового искусства. Программные базы для многих

автоматов писали настоящие профессионалы. Яркий интерфейс превращает привычное

занятие в незабываемой приключение. Интереснее самих автоматов – производители

игрового софта. Рынок азартных игр будет интересен не только игрокам, но и

людям, которые не разу не играли в онлайн слоты, но интересуются развитием

игорного бизнеса.