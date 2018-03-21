Выполню свою работу в точно оговоренное время.

Здравствуйте уважаемые заказчики.

Опыт в написании текстов большой, имеется огромное желание работать и развиваться.

Напишу грамотные содержательные комментарии или отзывы.Изучаю тему и задаю правильное настроение. Учту все ваши пожелания.Комментарии подымут в поиске ваш ресурс, повысят посещаемость сайта.

Важно: не работаю с юридической и бухгалтерской тематикой, не делаю рерайт курсовых, дипломных и научных статей.