Выполню свою работу в точно оговоренное время.

Добавлена
6 лет назад
115 просмотров
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Здравствуйте уважаемые заказчики. 

Опыт в написании текстов большой, имеется огромное желание работать и развиваться. 

Напишу грамотные содержательные комментарии или отзывы.Изучаю тему и задаю правильное настроение. Учту все ваши пожелания.Комментарии подымут в поиске ваш ресурс, повысят посещаемость сайта.

Важно: не работаю с юридической и бухгалтерской тематикой, не делаю рерайт курсовых, дипломных и научных статей.

Портфолио.docx
14 КБ