Выполню свою работу в точно оговоренное время.

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Здравствуйте уважаемые заказчики.
Опыт в написании текстов большой, имеется огромное желание работать и развиваться.
Напишу грамотные содержательные комментарии или отзывы.Изучаю тему и задаю правильное настроение. Учту все ваши пожелания.Комментарии подымут в поиске ваш ресурс, повысят посещаемость сайта.
Важно: не работаю с юридической и бухгалтерской тематикой, не делаю рерайт курсовых, дипломных и научных статей.
Портфолио.docx
14 КБ