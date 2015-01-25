Воздушные шарики в стиле Майнкрафт

Один из текстов для интернет-магазина achivki.ru (всего более 20 текстов). Тема: воздушные шары в виде Крипера из игры Майнкрафт. Объем: 926 ЗБП. Ключи: Крипер, шары, гелий, Майнкрафт. Текст размещен в каталоге товаров - achivki.ru/index.php/catalog/minecraft/minecraft_balloon-detail.