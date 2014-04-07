Все о Торфе

Торф считается уникальнейшимприродным удобрением для почвы. Он образуется во время разложения различных

растений, с водой и минеральными вхождениями. Это происходит в условиях

присутствия в благотворной массе бактерий и микроэлементов, которые находятся

практически без кислорода. В результате биохимического распада растительных

материалов, в болотистой почве разложившиеся растения начинают превращаться в

такой полезный и всем нам известный Торф– уникальное природное удобрение.