Все о Торфе

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Торф считается уникальнейшимприродным удобрением для почвы. Он образуется во время разложения различных
растений, с водой и минеральными вхождениями. Это происходит в условиях
присутствия в благотворной массе бактерий и микроэлементов, которые находятся
практически без кислорода. В результате биохимического распада растительных
материалов, в болотистой почве разложившиеся растения начинают превращаться в
такой полезный и всем нам известный Торф– уникальное природное удобрение.