Журналистский очерк

http://monemo.ru/auto/chelovek-ne-stal-merom-teper-on-igraet-v-transformery/

Рассказ о чудаке, который, проиграв выборы мера города, вдруг начал заниматься реконструкцией старых автомобилей и преуспел в этом деле настолько, что у него появились клиенты из США, Бельгии, Украины