Журналистский очерк
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14 лет назад
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http://monemo.ru/auto/chelovek-ne-stal-merom-teper-on-igraet-v-transformery/
Рассказ о чудаке, который, проиграв выборы мера города, вдруг начал заниматься реконструкцией старых автомобилей и преуспел в этом деле настолько, что у него появились клиенты из США, Бельгии, Украины