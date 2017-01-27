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Благоустройсто территории "ФракДжетВолга"
Ландшафтный дизайн
Добавлена
7 лет назад
206 просмотров
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Озеленение территории у входа в офис. Авторский надзор и полное участие в проекте.
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Анна
Anchela2015
Была
5 лет назад
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