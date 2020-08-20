Ландшафтный дизайн сквера

Поцелуевкий сквер находится в Центральном районе города Сочи, с северо-восточной стороны от Курортного проспекта, и с западной стороны от Морского порта . Его местоположение является наиболее благоприятным для прогулок и отдыха местных жителей и гостей города-курорта Сочи.

В парке был использован принцип ландшафтной композиции, использование различных форм в пространстве и из сочетания друг с другом, при котором создается единое целое. Применяется различные геометрические стрижки деревьев и кустарников с учетом основных свойств композиции, это ограниченность, связность, компактность, законченность, уравновешенность, выразительность. Так же были использованы художественные средства создания единства композиции, это метр и ритм, статика и динамика, цвет, и свет.