Озеленение частной территории

Данная работа была выполнена с пустого участка. Была специально завезена земля для посадки хвойных деревьев на заднем плане, таким образом спрятав дома от окружающей среди и для очищения воздуха. Хвойные используются для оздоровления. На заднем участке дома так же поставлена беседка из закрытым мангалом, для отдыха с родными и близкими на открытом воздухе в любую погоду. Бассейн установлен на глубину 2 м, а так же есть мелкое место для детей. Возле бассейна поставлены лежаки, с другой стороны качели. С другой стороны задней части дома поставлены качели для детей, а так же летняя тераса (столик и место игр для детей). Присутствует маленькая теплица, рядом рокарий и кладовая.