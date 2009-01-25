ARTUR

универсальный логотип.

Будет использоваться в разных сферах деятельности, начиная от дизайна одежды и ресторанного бизнеса, до неизвестности.

Планируется использовать разные цвета в зависимости от рода занятий.

Логотип стал лучшим логотипом дня (25.01.09) на ресурсе «Logo from Dreams».)