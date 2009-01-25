!

Логотипы и Знаки
Добавлена
15 лет назад
190 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

ARTUR

универсальный логотип.

Будет использоваться в разных сферах деятельности, начиная от дизайна одежды и ресторанного бизнеса, до неизвестности.

Планируется использовать разные цвета в зависимости от рода занятий.

Логотип стал лучшим логотипом дня (25.01.09) на ресурсе «Logo from Dreams».)