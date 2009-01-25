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Логотипы и Знаки
Добавлена190 просмотров
15 лет назад
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ARTUR
универсальный логотип.
Будет использоваться в разных сферах деятельности, начиная от дизайна одежды и ресторанного бизнеса, до неизвестности.
Планируется использовать разные цвета в зависимости от рода занятий.
Логотип стал лучшим логотипом дня (25.01.09) на ресурсе «Logo from Dreams».)