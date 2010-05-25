B2F

Иван Белов B2F

 
42 годаЛатвия/Рига
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Разработка логотипов, знаков, фирменных блоков, фирменных стилей,гайдлайнов
Портфолио
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