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Иван Белов
B2F
B2F
42 года
Латвия
/
Рига
15 лет на
фриланс
-бирже
Был
14 лет назад
Разработка логотипов, знаков, фирменных блоков, фирменных стилей,гайдлайнов
Портфолио
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