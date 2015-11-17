Задача: Новообразованное производственное предприятие по производству дюбельного строительного крепления в г. Тбилиси (Грузия) «CONCORD BAUELEMENTE» позиционирует себя как европейский продукт. Исходя из этого, логотип и фирменный стиль компании выполнены в европейском минималистичном стиле.

Решение: Графический знак логотипа содержателен и представляет собой многоуровневое решение:

1) лигатура заглавных букв наименования компании,

2) несет в себе визуальную ассоциацию шапочки гвоздя, помещенного в дюбель.

http://justmargo.com/portfolio/show/60-kompaniya-po-proizvodstvu-dyubelej-i-gvozdej-concord-bauelemente