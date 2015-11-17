Сеть кофеен «Cup coffee»

Представляю всеобщему вниманию логотип, который разработан по воле моего желания. По-видимому, вдохновение нахлынуло после очередной кружки ароматного кофе с зефирками маршмэллоу). В процессе работы над реализацией ароматной идеи было выпито еще семь таких кружек. В течении нескольких дней я рисовала эскизы на бумаге, визуализировала варианты в векторе, солила, перчила и помешивала "до готовности".

В результате появился лаконичный и красивый логотип со смыслом, в название которого органично вписана кофейная кружка. Красный цвет (цвет страсти и энергии) логотипа способен привлечь внимание самых страстных кофеманов!

http://justmargo.com/portfolio/show/18-set-kofeen-cup-coffee