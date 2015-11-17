Интернет-магазин «The Lavka»

Задача: Интернет-магазин по продаже фермерских, органических и домашних продуктов питания «The Lavka». Украина, г.Киев и пригород Киева.

Целевая группа: Мужчины и женщины, в основном женщины, возраст от 20 до 45лет. Люди со средним и выше среднего уровнем достатка, жители большого города. Активные пользователи сети интернет, люди, которые ценят свое время, следят за собой и за питанием своей семьи. От серьёзных бизнесменов до домохозяек. Женщины с детьми.

Пожелание заказчика: Минимализм, без наляпистости, легко читаемый шрифт. Цветовая гамма: Зеленый, небесно-голубой, бежевый, нежно фиолетовый. Легко читаемый шрифт, узнаваемость, яркость. Логотип должен передавать концепцию магазина.

Решение: Графический знак логотипа выполнен в виде домика с крышей, сложенной из вилки и ложки. При этом сам домик содержит в себе орнамент сельских зеленых холмов и голубого неба. Использованы цвета, подчеркивающие органичность и натуральность продуктов питания.

http://justmargo.com/portfolio/show/72-internet-magazin-the-lavka