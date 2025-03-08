Описание

Передо мной стояла задача создать уникальный и современный логотип для строительной компании BrightMind из Баку со слоганом Minds of today, visionaries of tomorrow («Умы сегодняшнего дня, визионеры завтрашнего дня»). Основные цели заключались в том, чтобы передать инновационный подход компании, её стремление к развитию и высокое качество строительства. Логотип должен был ассоциироваться с надёжностью, современными технологиями и видением будущего.

Заказчик полностью предоставил мне свободу действий, отправив только пример логотипа, который ему понравился, для ориентира. Я начал с анализа рынка новостроек в Баку и конкурентных логотипов, чтобы создать что-то уникальное. Основной идеей стало сочетание геометрических форм и минимализма, символизирующих устойчивость и рост. Я выбрал современную цветовую гамму, передающую надёжность и инновации, и подобрал шрифт, который выглядел бы профессионально и актуально. Логотип был разработан с учётом использования на строительных объектах и в офисе компании.

Заказчик остался доволен финальной версией логотипа и слогана, отметив их соответствие концепции и духу компании. В данный момент логотип используется только в офисе компании и не применяется на сайте или в других рекламных материалах из-за временных неполадок в компании. Ожидается, что после их устранения логотип будет применён в будущем для повышения узнаваемости бренда и доверия к компании BrightMind.