Colorfolio 0.1 Logofolio

Про проект

Я створила невелике логофоліо, яке об’єднує декілька моїх робіт, де я експериментував із різними стилями, формами та кольоровими комбінаціями. Моя мета – створювати унікальні, виразні та впізнавані логотипи.

У своїй роботі я розробляю оригінальні дизайнерські рішення, які є не тільки естетично привабливими, але й відображають характер бренду. Жодних шаблонів - кожен логотип створюється з нуля з урахуванням типографіки, колірної гами та графічних елементів, щоб гармонійно передати ідею та цінності бренду.