Burger Chew logo design

Про компанію

Burger Chew вам пропонує яскраві та смачні страви прямо в центрі бургерної індустрії швидкого харчування. Burger Chew – це не лише місце, де ви можете насолодитися гамбургерами ручної роботи, але й місце зустрічі для всіх любителів смачної їжі.

Дизайн проетку





Створення унікального образу серед нових бургерних – це виклик. Основна мета – виокремитися завдяки виразній візуальній ідентичності з насиченими кольорами, запам'ятовувальним логотипом та оригінальною типографікою. Ці ключові елементи є важливими для виокремлення серед конкурентів і завоювання смаку клієнтів, які прагнуть неповторних вражень.





Обрано чорний та помаранчевий для цього бренду, тому що чорний втілює вишуканість та досконалість, тоді як помаранчевий символізує пристрасть, енергію та тепло соціальних моментів – важливих аспектів бренду.