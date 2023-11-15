Гостиница "Sevastel"
Логотипы и Знаки
Добавлена1 просмотр
месяц назад
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Отель на берегу моря в солнечной Греции.
Рядом с территорией гостиницы расположены апельсиновые плантации, которые
свободно могут посещать постояльцы. Эта особенность отеля обозначена графикой
в логотипе и элементах фирменного стиля.
Оранжевый в логотипе - цвет сочного апельсина и яркого закатного солнца, уходящего
за горизонт. Насыщенный синий отражает глубину Средиземного моря, омывающего греческое побережье, на котором расположен отель. Яркая и сочная цветовая палитра
даёт понять потенциальному гостю, как насыщенно пройдёт его отпуск и как наполнено
он будет себя чувствовать после такого отдыха.