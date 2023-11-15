Гостиница "Sevastel"

Отель на берегу моря в солнечной Греции.

Рядом с территорией гостиницы расположены апельсиновые плантации, которые

свободно могут посещать постояльцы. Эта особенность отеля обозначена графикой

в логотипе и элементах фирменного стиля.

Оранжевый в логотипе - цвет сочного апельсина и яркого закатного солнца, уходящего

за горизонт. Насыщенный синий отражает глубину Средиземного моря, омывающего греческое побережье, на котором расположен отель. Яркая и сочная цветовая палитра

даёт понять потенциальному гостю, как насыщенно пройдёт его отпуск и как наполнено

он будет себя чувствовать после такого отдыха.