Графический дизайнер

Я дизайнер с опытом более 3х лет, 2 из которых работала в рекламном агентстве. Для меня не проблема подготовить макеты к печати, гравировке и фрезеровке. На моем счету множество объектов наружной рекламы и огромное количество полиграфической продукции. Всей душой люблю работать с логотипами и фирменным стилем.

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