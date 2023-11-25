Графический дизайнер
Я дизайнер с опытом более 3х лет, 2 из которых работала в рекламном агентстве. Для меня не проблема подготовить макеты к печати, гравировке и фрезеровке. На моем счету множество объектов наружной рекламы и огромное количество полиграфической продукции. Всей душой люблю работать с логотипами и фирменным стилем.
Познакомиться с моим портфолио вы можете по этой ссылке
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Постер "Страна великанов"нет просмотров
- Фирменный стиль ювелирного бутиканет просмотров
- Листовка кафе "Баржа"1 просмотр
- Оформление инстаграм-профиля кафенет просмотров
- Фирменный стиль гостиницы "Sevastel"нет просмотров
- Гостиница "Sevastel"1 просмотр
Логотипы и Знаки
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