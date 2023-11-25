valerie_zhukova1

Валерия Жукова valerie_zhukova1

 
23 года
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Графический дизайнер

Я дизайнер с опытом более 3х лет, 2 из которых работала в рекламном агентстве. Для меня не проблема подготовить макеты к печати, гравировке и фрезеровке. На моем счету множество объектов наружной рекламы и огромное количество полиграфической продукции. Всей душой люблю работать с логотипами и фирменным стилем.

Познакомиться с моим портфолио вы можете по этой ссылке

Логотипы и Знаки
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$5/час
от $12от 1 дня
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