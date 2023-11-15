Листовка кафе "Баржа"

Техническое задание:

Формат макета А4 вертикальный

Место размещения - в лифтах жилых домов.

Кого рекламируем: Кафе Баржа у Москва-реки, в котором можно поесть, выпить, одновременно покататься на катамаранах, сапах, порыбачить, посидеть на пляже и т.п.

Особенность кафе в том, что оно находится прям на реке и именно это является их конкурентным преимуществом.

Задача: сделать сочный макет, который вызывает желание приехать и погрузиться в отдых и расслабиться на природе.

Среди других креативов этот должен выделяться чем-то (цветовой гаммой, дизайном возможно, на ваше усмотрение).

Материалы - фото пляжа с кафе, текст для рекламы.

Лого-отсутствует.