Листовка кафе "Баржа"
Верстка полиграфии
Добавлена1 просмотр
месяц назад
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Техническое задание:
Формат макета А4 вертикальный
Место размещения - в лифтах жилых домов.
Кого рекламируем: Кафе Баржа у Москва-реки, в котором можно поесть, выпить, одновременно покататься на катамаранах, сапах, порыбачить, посидеть на пляже и т.п.
Особенность кафе в том, что оно находится прям на реке и именно это является их конкурентным преимуществом.
Задача: сделать сочный макет, который вызывает желание приехать и погрузиться в отдых и расслабиться на природе.
Среди других креативов этот должен выделяться чем-то (цветовой гаммой, дизайном возможно, на ваше усмотрение).
Материалы - фото пляжа с кафе, текст для рекламы.
Лого-отсутствует.