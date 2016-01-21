ОНЛАЙН СЕКСШОП МАГАЗИН «ГРЕЧЕСКАЯ СМОКОВНИЦА»

Техническое задание:

Выполнить логотип для розничной и интернет-торговой площадки по продажи товаров для взрослых - «Греческая смоковница». Увязать смысл названия в логотипе, сделать логотип лаконичным и простым, исключив вульгарные и пошлые направления в концепции. Использовать спокойные цвета, исключив такие цвета как: зеленый, синий, коричневый и желтый.

Решение:

Греческая смоковница - немецкая эротическая кинокомедия, она также известна под названием «Плод созрел». Фильм повествует о молодой студентке Патриции и её приключениях, к окончанию которых, она среди прочих желаний, выбирает любовь.

В данном случае философию фильма можно рассмотреть как путь созревания от юных и ветреных желаний, к взрослой любви, которая и есть созревший плод. Чтобы показать философию данного фильма в логотипе, выбрана концепция где мы покажем процесс превращения цветка в созревший плод - любовь, которую символизирует сердце. Цветовое решение было продиктовано сферой в которой будет работать магазин, цвет достаточно интимный и нежный согласно требованиям заказчика.