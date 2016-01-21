EURASIAN GROUP

Задача:Логотип должен отражать следующие значения: - прямое отношение организации к горно-металлургическому производству, - отображать причастность к Республики Казахстан, говорить о единстве и постоянстве, а также показывать рост и новый виток развития.

Решение: В логотипе можно различить ясные черты двух холмов, один из них по цвету напоминает нам рудные породы, с помощью этого знака я выразил отношение организации к горно-металлургическому комплексу, а один из холмов выполнен в цвете символики Казахстана чтобы показать отношение организации к этому государству, помимо символики в желтом цвете дальнего холма, можно различить цвет золота, клада, драгоценностей, которые спрятаны в горе, это также отражает сущность компании, которая занимается добычей полезных ископаемых на благо экономического роста государства! Второй холм выше предыдущего, и по своему рисунку напоминает график роста, тем самым показывает постоянный рост компании. Единство и общность я решил отобразить тем- что два холма связаны между собой и образуют форму знака бесконечности.