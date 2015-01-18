Именные логотипы любой сложности

Добрый день!

Меня зовут Ян. Я занимаюсь разработкой логотипов для компаний на протяжении 5 лет, работаю в основном в офисе, а разрабатывать логотипы есть неотъемлемая часть моей работы, как дизайнера одной из успешных московских компаний. Рисовать умею и постоянно продвигаю свой навык.

Вы получите профессиональный дизайн отличный от того, что предлагают обычно в рунете, уровень намного выше. Сделаю быстро, качественно, и даже дешевле! Так же я занимаюсь дизайном: Баннеров, Визиток, Эксклюзивный обложек и шапок под сайт.

Если возникнут вопросы - пишите.

С Уважением,Ян!