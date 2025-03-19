Концепция логотипа для компании, продающей березовую фанеру

Задание:

Логотип компании ABC, занимающейся продажей березовой фанеры, отражает ключевые ценности бренда: надежность, природную эстетику и технологичность.

В основе дизайна – стилизованный муравей, символизирующий трудолюбие, командную работу и прочность, что перекликается с качествами фанеры из березы. Его форма выполнена в минималистичном и геометричном стиле, с элементами, напоминающими слои фанеры, подчеркивая многослойную структуру и натуральное происхождение продукции.

Шрифт логотипа – современный, строгий, но с мягкими формами, что отражает баланс между технологичностью и природным материалом. Цветовая гамма преимущественно монохромная (черный, серый, белый) с возможными акцентами в древесных оттенках, подчеркивающими экологичность и натуральность продукции.

Этот логотип создает чистый, профессиональный и узнаваемый образ компании, которая предлагает высококачественную березовую фанеру для различных отраслей – от строительства до мебельного производства.

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Идея:

Абстрактный символ муравья , составленный из геометрических элементов (круги, линии, углы), напоминающих слои фанеры.

Тело муравья представлено трехслойной структурой , с небольшими смещениями, создающими эффект многослойности.

Голова и антенны выполнены в минималистичном, линейном стиле, сохраняя строгий, технологичный вид.

Дополнительный элемент:

Под муравьем может быть стилизованная текстура дерева в виде горизонтальных полос, намекающих на древесные слои фанеры.

Цвета:

Монохромный черно-серый вариант — строгий и технологичный.

Акцент в древесном цвете (например, муравей черный, а его контур — теплый древесный оттенок).

Общая концепция

Этот вариант подчеркивает основные ценности компании ABC — надежность, натуральность и технологичность. Муравей символизирует трудолюбие и прочность, а многослойная структура визуально напоминает слои фанеры.