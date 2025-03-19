Разработка концепции логотипа для салона красоты. Визуальный макет.
Общая концепция:
Вариант разработан, основываясь на логотипах известных салонов Нью-Йорка.
Чистые линии, индустриальная строгость и лофт-стиль в духе Манхэттена.
Цвета: Угольно-черный, графитовый, металлический серебристый.
Текстовая часть: Четкий, современный sans-serif (например, Helvetica, Gotham, Avenir).
Идея: "Metropolitan Glow" – урбанистическая элегантность «Сияние Метрополитена».
Нью-Йорк — это город, где современность, урбанизм и лаконичность сочетаются с роскошью и смелостью. Нью-йоркские салоны красоты часто используют чистый дизайн, индустриальные элементы и контрастные цвета.
Этот логотип отражает урбанистический стиль и индустриальную элегантность Нью-Йорка. Вдохновение – салоны в финансовом районе Манхэттена, Челси и Трайбеке, где преобладает лофт-эстетика, металлические элементы и монохромная палитра.
Шрифт:
Современный sans-serif (например, Helvetica, Gotham, Avenir).
Четкие, ровные линии, балансирующие между строгостью и элегантностью.
Возможна слегка вытянутая форма букв, создающая ощущение высоты зданий Манхэттена.
Цветовая палитра:
Угольно-черный – передает глубину и современность.
Графитовый серый – добавляет индустриальный оттенок.
Металлический серебристый – легкий акцент, создающий ощущение урбанистической роскоши.
Композиция и элементы:
Чистый, строгий текст без излишнего декора.
Возможен геометрический знак (например, стилизованный небоскреб или минималистичный силуэт Нью-Йорка).
Если добавлять текстовый акцент, это может быть небольшая светящаяся линия (метафора городских огней).
Вдохновение:
Этот стиль характерен для крупных салонов и luxury-брендов, таких как Glamsquad, Frederic Fekkai, Oribe.
Metropolitan Glow – идеален для урбанистичного, стильного салона с индустриальной эстетикой.