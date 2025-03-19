Разработка концепции логотипа для салона красоты. Визуальный макет.

Общая концепция:

Вариант разработан, основываясь на логотипах известных салонов Нью-Йорка.

Чистые линии, индустриальная строгость и лофт-стиль в духе Манхэттена.

Цвета: Угольно-черный, графитовый, металлический серебристый.

Текстовая часть: Четкий, современный sans-serif (например, Helvetica, Gotham, Avenir).

Идея: "Metropolitan Glow" – урбанистическая элегантность «Сияние Метрополитена».

Нью-Йорк — это город, где современность, урбанизм и лаконичность сочетаются с роскошью и смелостью. Нью-йоркские салоны красоты часто используют чистый дизайн, индустриальные элементы и контрастные цвета.

Этот логотип отражает урбанистический стиль и индустриальную элегантность Нью-Йорка. Вдохновение – салоны в финансовом районе Манхэттена, Челси и Трайбеке, где преобладает лофт-эстетика, металлические элементы и монохромная палитра.

Шрифт:

Современный sans-serif (например, Helvetica, Gotham, Avenir).

Четкие, ровные линии, балансирующие между строгостью и элегантностью.

Возможна слегка вытянутая форма букв, создающая ощущение высоты зданий Манхэттена.

Цветовая палитра:

Угольно-черный – передает глубину и современность.

Графитовый серый – добавляет индустриальный оттенок.

Металлический серебристый – легкий акцент, создающий ощущение урбанистической роскоши.

Композиция и элементы:

Чистый, строгий текст без излишнего декора.

Возможен геометрический знак (например, стилизованный небоскреб или минималистичный силуэт Нью-Йорка) .

Если добавлять текстовый акцент, это может быть небольшая светящаяся линия (метафора городских огней).

Вдохновение:

Этот стиль характерен для крупных салонов и luxury-брендов, таких как Glamsquad, Frederic Fekkai, Oribe.

Metropolitan Glow – идеален для урбанистичного, стильного салона с индустриальной эстетикой.