Разработка концепции логотипа для салона красоты. Визуальный макет.

Концепция оригинального логотипа для салона красоты

Чтобы логотип был уникальным, запоминающимся и отражал стиль заведения, важно создать глубокую концепцию, сочетающую эстетику, символику и эмоции.

Идея логотипа: "Aura"

Название "Aura" символизирует внутреннюю и внешнюю красоту, особую энергетику и харизму. Это слово ассоциируется с легкостью, сиянием и индивидуальностью, подчеркивая эксклюзивность услуг салона.

Шрифтовое решение:

Основной шрифт: Элегантный modern serif (например, Didot, Bodoni) с утонченными засечками, создающими ощущение высокой моды.

Дополнительный акцент: Легкая рукописная деталь или стилизованный символ, добавляющий индивидуальности.

Цветовая палитра:

Перламутровый белый – чистота, свежесть, легкость.

Теплый золотой – элегантность, премиальность.

Нежный дымчато-розовый или пудровый – мягкость и изысканность.

Композиция логотипа:

Главный элемент: Изящное название "Aura", дополненное минималистичным, но символичным графическим знаком.

Возможные символы: Абстрактная волна или легкий вихрь , олицетворяющий ауру и движение энергии. Тонкий, сияющий круг , символизирующий гармонию и завершенность. Изящный силуэт женского лица в профиле , объединенный с плавными линиями. Минималистичная звезда или лучи света , намекающие на внутреннее сияние.



Эффект и эмоции:

Логотип передает ощущение эксклюзивности, элегантности и лёгкости .

Простая, но выразительная форма делает его узнаваемым и запоминающимся.

Баланс минимализма и утонченной роскоши привлекает как любителей эстетики, так и клиентов, ищущих премиальный сервис.

Логотип "Aura" будет выглядеть дорого, но ненавязчиво, сочетая минимализм и женственность.